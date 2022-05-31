Hakkındaki 4 yıl 11 aylık hapis cezasının kesinleşmesi sonrası bugün prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay tarafından hakkındaki siyasi yasak ve 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından bugün öğle saatlerinde teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na giderek imza attı. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, 18.00 itibarıyla serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Canan Kaftancıoğlu, yarın gerçekleştirilecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesine yönelik de mesaj verdi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Değerli yol arkadaşlarım. Esas olan ahlak, akıl, adalet. Biz adalet mücadelesini bu ülkede adalete susamış insanlar için veriyoruz. Kötü sistemin bütün iyi insanları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.

"YARIN İMAMAOĞLU'NUN MAHKEMESİNDE OLACAĞIZ"

Biz CHP olarak Türkiye'ye nefes aldıracağız. Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız."

İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Fransa'nın Strazburg kentinde 30 Ekim 2019'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarını, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söyledi. İktidarın seçimi, 31 Mart seçimlerini yönetmekle yetkili olan YSK kararı ile iptal ettirip kazanmak istediğini vurgulayarak siyasi eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde İmamoğlu'nun bu sözlerine atıfta bulunarak "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun" dedi.

İmamoğlu aynı gün, Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda İçişleri Bakanı Soylu'nun bu sözlerini hatırlatan basın mensuplarına "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" diyerek Bakan Soylu'ya cevap verdi.

Bu sözleri üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15/11/2019 tarihli müzekkeresi ile yapılan suç duyurusundan hareketle T.C. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, 2020/53491 soruşturma numarası, 2021/28722 esas numarası ve 2021/22456 İddianame numarasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran 2022 saat 11.30'da yapılacak duruşmasında; savcılığın esas hakkındaki mütalaasında YSK üyelerine hakaret iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasına ilişkin talebi hakkında yapılacak savunmalar sonrasında karar verileceği bekleniyor.