Canan Kaftancıoğlu'ndan duygulandıran teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 18 Temmuz'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 18 Temmuz'da görülen ikinci duruşma da Canan Kaftancıoğlu'na destek yağdı.

Kaftancıoğlu kendisi ile dayanışan herkese sosyal medya hesabından teşekkür etti. Kaftancıoğlu, "Mahçup bir şekilde; davaya gelerek güneşin altında ter akıtan, bir şekilde emek koyan, muktedire rağmen “ama”sız yanındayız diyen herkese, her kesime yani insan olana, insan kalana sonsuz minnetle.