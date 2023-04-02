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Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek...

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TRT Haber akşam bülteninde yaşanan ilginç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRT Haber'in akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun haberleri sunduğu sırada kameraya yansıyan görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

BİR ANDA KADRAJA GİRDİ
Sunucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberi sunarken, kameranın kadrajında bir kişi göründü.

ZAFER İŞARETİ YAPTI
Kim olduğu ve stüdyoya nasıl girdiği bilinmeyen kişi, bir anda görüntüye girerek zafer işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Sosyal medyada gündem görüntü sonrası birçok kullanıcı yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;

Etiketler trt haber canlı yayın anlar ilginç anlar
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