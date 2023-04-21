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Celal Şengör'ün sağlık durumu için yeni açıklama

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Zatürreye yakalandığını duyuran yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün son durumu hakkında Fatih Altaylı, "Çok şükür iyi. Daha doğrusu iyiye gidiyor" dedi.

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, Azerbaycan seyahatini yakalandığı hastalık nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Celal Şengör'ün sağlığıyla ilgili "Pek çoğunuz Celal Şengör’ün sağlığını merak etmişsiniz, 'Zatürre olmuş doğru mi, iyi mi?' diye sormuşsunuz. Çok şükür iyi" diyerek son durumu hakkında şunları yazdı:

"Daha doğrusu iyiye gidiyor.

15 gün önce bir soğuk algınlığı olarak başladı. Hatta televizyonda da “Celal Şengör ve İlber Ortaylı ile olacaktık ama Celal hastalandı” diye duyurdum. Ama hastalık uzadı. Sonunda doktorları “Zatürre başlangıcı teşhisi’ koydu. Bu arada bir Azerbaycan seyahatimiz olacaktı. Onu da iptal etmek zorunda kaldık. Azerbaycan’da Celal Şengör’ü ağırlayacak olan dostları da “Bir mesaj verseniz de biz de sizi bekleyenlere hasta olduğunu göstersek” diye rica edince onlara bir mesaj yolladı. Bu görüntülü mesaj Türkiye’ye de ulaşınca herkes Celal Şengör’ün sağlığından endişe duydu. Şengör hala hasta ama hızla iyileşiyor. Ve “Gitme” dememize rağmen haftaya önce Avusturya’ya ardından da Almanya’da konferans vermeye gidecek."

Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haberProf. Dr. Celal Şengör'den üzücü haberGüncel

 

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısının tamamı için...

Etiketler prof. dr. celal şengör celal şengör fatih altaylı sağlık durumu
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