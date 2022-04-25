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  3. Cem Yılmaz'dan Gezi davası yorumu: Kim olduğuna bakıyorlar ne yaptığına değil

Cem Yılmaz'dan Gezi davası yorumu: Kim olduğuna bakıyorlar ne yaptığına değil

Cem Yılmaz'dan Gezi davası yorumu: Kim olduğuna bakıyorlar ne yaptığına değil

Komedyen Cem Yıl Gezi davasında çıkan kararlara ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Komedyen Cem Yılmaz, Gezi davasında verilen hapis cezaların ilişkin olarak Twitter adresinden değerlendirmede bulundu. 

Yılmaz, "Gezi Parkı'na hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne “en başta sensin, sen. Seni gidi Gezici “ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar ne yaptığına değil" dedi. 

 KAVALA'YA MÜEBBET HAPİS CEZASI
Gezi davasının bugün görülen karar duruşmasında iş insanı Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası; Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis cezası ve tutuklanma kararı verildi. 

Etiketler cem yılmaz gezi dava yorum
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