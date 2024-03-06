Cemrenin düştüğü gün bir ilimiz beyaza büründü

Baharın habercisi cemrenin üçüncüsü bugün toprağa düşerken, Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tunceli’de, meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken, Pülümür, Ovacık, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle meteoroloji vatandaşları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı, tipi gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir.

Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İHA