Cennet Cehennem Vadisi'nde yeni örümcek türü keşfedildi

Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Mergan Yaylası'nda yeni bir örümcek türü keşfedildi.

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Erdek, yeni bir böğü (Sarıkız örümceği) türü keşfetti. ​​​​​​​

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, böğüye bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Mergan Yaylasına atfen "Gylippus Merganus" ismi verildi.

"Zoology in the Middle East" dergisinde yayınlanan yeni türe ait tip materyalleri, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Zooloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Böğülerin zehirsiz ve zararsız tür olduğunu belirten Erdek, gylippus cinsine ait türlerin, mikrohabitatları tercih eden ve birçoğu yüksek dağ endemiği olan türler olduğu bilgisini verdi.





Bu türlerin geniş yayılım göstermediklerini ifade eden Erdek, kentin, dağlık ve izole alanlara sahip olmasından dolayı çok sayıda farklı ve keşfedilmemiş türe ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Halk arasında "sarıkız" olarak bilinen, örümcekgiller arasında farklı bir ırk olan böğüler, daha çok akşam saatlerinde görülüyor.

Sarıkız örümceği Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi etle beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebilir. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği, avlarını dişleriyle ovuşturduğu için ısırdığını fark edemezler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilometre katedebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.