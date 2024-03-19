Cevdet Yılmaz: ''Mayısa kadar enflasyonda ciddi gerileme beklemiyoruz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası’nın 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel’de düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Yerel seçimlerin ekonomi politikalarını etkilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, enflasyonda mayısa kadar ciddi bir gerileme beklemediklerini belirtti.

Yılmaz, şunları söyledi:

Yerel seçimler meselesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yerel seçimler makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Genel seçimlerle meclis belirlenir, hükümet belirlenir, ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimlerse ilimizin, şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Dolayısıyla bu yerel seçim vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif bir takım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim.

Ocak ve şubatta (enflasyon) biraz beklentilerin üstünde geldi. Ama giderek ivme kaybediyor, kaybedecek. Martla birlikte bunu daha da göreceğiz inşallah. Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 15’ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız.

2024 yıl ortasını işaret etmişti

Öte yandan geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, buradaki konuşmasında OVP'nin "çok iyi şekilde uygulandığını" ve sonuçlarını da görmeye başladıklarını biddia eden Yılmaz, özellikle yıl ortasından itibaren enflasyondaki etkilerini de daha belirgin şekilde görmeye başlayacaklarını savundu.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem yaşandı, olumsuz birçok hadise var, bir taraftan EYT gibi birtakım yeni uygulamalar, ücret artışlarıyla bütçenin çok aşırı açık vereceğine dair tahminler yapılıyordu. Biz de Orta Vadeli Program'da (OVP) bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 6,4 olacak dedik. Gerçekleşme ise bundan da daha iyi oldu; yüzde 5,2 ile kapattık geçen yıl."

TCMB'nin faiz, döviz kuru ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da geçen hafta, mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.