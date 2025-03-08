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  3. Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın yapay zeka ile yapılmış videosu olay oldu

Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın yapay zeka ile yapılmış videosu olay oldu

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Yaklaşık 1,5 ay önce tutuklanarak cezaevine konulan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından bugün yapay zeka ile yapılmış bir video paylaşıldı.

47 gündür cezaevinde tutuklu olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın X hesabında yapay zeka ile yapılan bir video paylaşım yer aldı.

Özdağ, 3 Mart 2025 Pazartesi günü “Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da Türk Dış Politikası ve Sonuçları” konulu panele neden katılamadığını yüzü ve sesinin olduğu bir video ile anlatıldı.

Özdağ videoda şunları söyledi;

“3 Mart 2025 Pazartesi günü “Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da Türk Dış Politikası ve Sonuçları” konulu bir konferans vermek üzere davet edilmiş olduğum Oxford Union’a hukuksuz bir şekilde tutuklanarak Silivri cezaevinde tutulduğum için gidememiş olmamı Oxford Union üyeleri anlamakta zorlanmışlar. Onlara Türk dış politikası yerine Silivri’de neden rehin tutulduğumu anlatmak zorunda kaldım. Teknoloji her türlü paradigmayı değiştirebilen bir güç. İktidarlar sesini kısmak istediklerini rehin alsalar da teknoloji duvarları yıkabiliyor. Bu nedenle Zafer Partisi “BİLİM, BİRLİK, BARIŞ” diyor. Bu konuşmayı büyük Türk Milleti ile de paylaşmak istedim.”

Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ yapay zeka video paylaşım
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