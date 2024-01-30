CHP itiraz etmişti: YSK'dan oy pusulası kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisi'nin siyasi partilerin oy pusulasındaki yerine yaptığı itirazı reddetti.

CHP ve Zafer Partisi, YSK'ya siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itiraz başvurusunda bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığında 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.