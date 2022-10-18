  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptali için harekete geçti

CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptali için harekete geçti

CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptali için harekete geçti
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

AYM’ye başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

"Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar.”

Etiketler chp mahkeme başvuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
45'lik Lerzan Mutlu'dan bacak şov! Derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu
Yerli füze ''Tayfun''dan tam isabet! 561 kilometre uzaklıktaki hedef vuruldu
Ege'de peş peşe korkutan deprem
Mini etekli pozuyla büyüledi! Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de Instagram'da görün
Erdoğan ile Yavaş karşı karşıya kalırsa... Etyen Mahçupyan oyunun rengini açıkladı
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, kameralar önünde tartıştı
Türk turizm devi iflas etti
Köpek katliamı bir ilçeyi ayağa kaldırdı! 6'sı öldü, 16'sı kayıp...
Burun buruna geldiği ayıyı tekme tokat dövdü
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''8 saati milletimize açıkla''