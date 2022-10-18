CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptali için harekete geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

AYM’ye başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

"Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar.”