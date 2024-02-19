CHP'de iki ilçede aday değişti

CHP Güngören ve Esenyurt ilçeleri için yeni aday atandığını duyurdu. CHP'den yapılan açıklamada "Başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir" denildi.

CHP yönetimi, Güngören ve Esenyurt ilçelerinde gönderdiği belediye başkan adaylarının sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.