CHP'den Can Atalay çağrısı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu. Çelik yaptığı paylaşımda, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbulullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!" ifadelerini kullandı.