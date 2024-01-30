  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'den Can Atalay çağrısı

CHP'den Can Atalay çağrısı

CHP'den Can Atalay çağrısı
Güncelleme:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu. Çelik yaptığı paylaşımda, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbulullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler chp can atalay çağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Her şeyin sonu olabilir! Uzay'dan kötü haber: Ay'daki değişim ortaya çıktı Her şeyin sonu olabilir! Uzay'dan kötü haber: Ay'daki değişim ortaya çıktı Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi Erdoğan çok kızacak: YRP, AK Parti ile ''ittifak şartları''nı açıkladı Erdoğan çok kızacak: YRP, AK Parti ile ''ittifak şartları''nı açıkladı İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü CHP'nin Çiğli'de aday gösterdiği isim ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin Çiğli'de aday gösterdiği isim ilçeyi ayağa kaldırdı İstanbul'da kamyon terörü: Sokaktaki araçlara çarpa çarpa ilerledi İstanbul'da kamyon terörü: Sokaktaki araçlara çarpa çarpa ilerledi Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu