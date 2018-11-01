CHP'li Ahmet Akın Manyaslı gazileri ağırladı

Manyas Muharip Gazileri Derneği’nin üyeleri Ankara’da CHP’li Akın’ın misafiri oldu. Sabah erken saatlerde Ankara’ya gelen gaziler CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile birlikte Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunan gaziler daha sonra Ahmet Akın ile birlikte Anıtkabir’i gezdi. Çoğu gazinin ve yakının ilk kez geldiği Anıtkabir’de duygusal anlar yaşandı. Hatırasına büyük saygı duydukları Atatürk’ü ziyaret etmenin gururunu yaşayan Manyaslı gaziler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini gezdi. Farklı sergileme teknikleri ile Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı bir şekilde anlatan müzeyi gezen Manyaslı gaziler “Atamızla gurur duyuyoruz. Burada yüreğimizde yaşayan Atatürk’ün hatırasını yaşatıyorlar” diyerek duygularını dile getirdiler.

Milletvekili Ahmet Akın ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçen gaziler burada da Meclis’i gezdikten sonra Milletvekili Akın ile uzun uzun sohbet ettiler. CHP’li Ahmet Akın, gazileri ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ertesi ve 10 Kasım öncesi ziyaretlerinin büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Akın, “Bu anlamlı günlerde vatanımızın kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etmeniz beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok şey borçlu olduğumuz, gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Güzel vatanımızın birlik ve bütünlüğü, halkımızın mutluluğu uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz Milletimizin onur kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin emaneti de, bizim en kutsal değerlerimizdir” diye konuştu.