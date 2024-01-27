CHP'nin Bakırköy aday adayı Halim Kızılırmak: ''Öncelikli konu kentsel dönüşüm''

Yerel seçimlerde CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı olan Halim Kızılırmak, Bakırköy'de muhtar ve STK'ları ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı olan Halim Kızılırmak, Bakırköy'de yaptığı muhtarlar ve STK'lar ziyaretlerinde Bakırköy’ün daha yaşanabilir bir marka şehir olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakırköy’de CHP’nin oylarını artıracak ve her partiye mensup vatandaşlardan oy alabilecek tek kişinin kendisi olduğunu ifade eden Kızılırmak "Bakırköy’de sağlanacak her bir oy artışının İBB seçimlerini doğrudan etkileyecektir" dedi.

Bakırköy Kent Konseyi Başkanlığı görevi nedeniyle partiler üstü bir yönetim anlayışını benimsediklerini, yerel ve kamu yönetimlerindeki bilgi ve tecrübeleriyle, Bakırköy’ün daha yaşanabilir bir marka şehir olmasına katkı sağlayacağını belirten Kızılırmak ayrıca, kentsel dönüşümün Bakırköy’ün en öncelikli konusu olduğunu ifade ederek "Bakırköylülerin hak ve menfaatleri korunarak, ada bazında kentsel dönüşümden yana olduğunu açıkladı.