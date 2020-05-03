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  3. 03 Mayıs 2020 17:27

''Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir'' projesi ilk ürünlerini verdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde başlatılan ve 15 kadın çiftçi tarafından gerçekleştirilen 'Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir' Projesi ilk ürünlerini verdi.

''Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir'' projesi ilk ürünlerini verdi
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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı.


Yayladağı Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir Projesi' kapsamında 15 kadın çiftçiye dağıtılan lale soğanları ilk ürünlerini verdi. Çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy, ilk kez ekimi yapılan lalenin veriminden memnun olduklarını söyledi. Üretici Merve Yaşlak da verilen yetiştiricilik eğitiminin ardından lalelerin bakımını yaptıklarını kaydetti.

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