Cumhur İttifakı'ndan 4'lü ittifak için ilk açıklama

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kararına ilişkin hükümetten ilk yorum geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, "Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz." dedi.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler.

"ERBAKAN HOCA'NIN KEMİKLERİ SIZLAMIŞTIR"

Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESME İTTİFAKI"

Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar."

BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şöyle konuştu: "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Hayırlı uğurlu olsun.

Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz."