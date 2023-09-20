Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü: Anlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i New York'taki Türkevi'nde kabul etti. İki lider ilişkilerin iyileştirilmesi, bölgesel işbirliği, sivil koruma, ve göç konularında anlaşma sağladılar.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla 20 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya geldi. İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit etti.

YOL HARİTASI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etti. Buna göre siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli

İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecek.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Açıklamada ayrıca, iki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, özellikle Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularının ele aldığı kaydedildi. İki liderin, sivil koruma alanındaki ikili iş birliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldığı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler” denildi.