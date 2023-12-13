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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Hanuka Bayramı'yla ilgili bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Musevilik inancına mensup tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışının, köklü tarih ve medeniyetin bıraktığı en değerli miraslardan biri olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

Etiketler erdoğan hanuka bayram mesaj
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