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DEAŞ operasyonunda 33 yabancı uyruklu yakalandı

DEAŞ operasyonunda 33 yabancı uyruklu yakalandı
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Başkent Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyon sonucu 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler ankara deaş terör örgütü terörist zanlı yabancı uyruklu
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