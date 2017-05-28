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  3. 28 Mayıs 2017 15:33

Dededen kalma asırlık protez kolu saklıyorlar

Birinci Dünya Savaşı'nda şarapnel parçasıyla kolu dirsekten kopan ve esir düşen Sivaslı Mehmet Çavuş için yapılan asırlık protez yıllardır saklanıyor.

Dededen kalma asırlık protez kolu saklıyorlar
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Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde şarapnel parçasıyla kolu dirsekten  kopan ve Ruslara esir düşen Sivaslı Mehmet Çavuş'a esir kampında takılan asırlık  protez, vefatının ardından yıllardır ailesince gururla muhafaza ediliyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda  Kafkas Cephesi'nde şarapnel parçasıyla kolu dirsekten kopan ve Ruslara esir düşen  Sivaslı Mehmet Çavuş'a esir kampında takılan protez, vefatının ardından yıllardır ailesince gururla muhafaza ediliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Ekincioğlu köyünde yaşayan Ethem Yıldız  (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin babası olan Mehmet Çavuş'un  Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi'nde 1915'te esir  düştüğünü ve 7 yıl boyunca kampta tutulduğunu söyledi.

Kafkas Cephesi'nde savaşırken büyük dedesinin kolunun dirsekten  şarapnel parçasıyla koptuğunu anlatan Yıldız, "Büyük dedem Allahuekber  Dağları'nda esir düşmüş. Bir Alman doktor bu kolu yapmış. 7 yıl sonra köyüne  gelmiş. Bu protez kolu da uzun yıllar kullanmış. 1942 yılında rahmetli olmuş.  Rahmetli olduktan sonra protez kolu, önce Adem amcam sonra da ben muhafaza  ettim." dedi.

Protez kolun önemli bir ecdat yadigarı olduğunu dile getiren Yıldız,  manevi değerinden dolayı protezi 35 yıldır muhafaza ettiğini belirtti.

Yıldız, protezin kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğunu  vurgulayarak, ölene kadar bunu saklayacağını ifade etti.

Mehmet Çavuş'un torunu Keziban Yıldız (77) da "Annem bize babamla  ilgili anılarını anlatırken 'Köye geldiğinde ceket sallanıyordu. Koştuk sarıldık,  baba ceketinin kolu niye boş dedik. O da bize kolumu top götürdü kızım" dedi."  ifadelerini kullandı.

Yaşının çok küçük olduğunu ve o günleri zor hatırladığını aktaran  Yıldız, proteze oğullarının sahip çıktığını kaydetti.

"YETKİLİLERCE MUHAFAZA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Köksal Coşgun da  TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında oluşturdukları "kültür müzesi"nde kolu  sergilediklerini söyledi.

Projeyi öğrenci ve veli iş birliğiyle yürüttüklerini dile getiren  Coşgun, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizden biri bize bu koldan bahsetti. Kol geldikten sonra  araştırma yaptık ve Ekincioğlu köyünden Mehmet Çavuş'a ait olduğunu tespit ettik.  Ben de bununla ilgili araştırma yaptım. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas  Cephesi'nde Ruslara esir düşüyor. Orada bir Alman doktorun yaptığı söyleniyor. O  günün teknolojisi ve imkanları düşünüldüğünde çok mükemmel. Dirsek ve kollardan  katlanıp hareket ettirilebiliyor. Kol, bilinçsizlikten dolayı tam muhafaza  edilememiş. Yetkililerce muhafaza altına alınması gerekiyor. Bu Vatan için ne  bedeller ödediğimizin açık göstergesi."

AA

protez kolu , gurur , dede