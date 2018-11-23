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  3. 23 Kasım 2018 20:27

Dehşet saçan polis memuru tutuklandı

Bakırköy'de bir restoranda öğrencilerin üstünü arayıp paralarını gasp ettiği iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Dehşet saçan polis memuru tutuklandı
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Bakırköy’de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

Bakırköy’de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.’nın şiddetine maruz kaldı. Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre darp esnasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti. C.D.A. öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttırdı ve öğrencilerden cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermesini istedi.

HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİ

Sonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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