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  3. 21 Temmuz 2017 21:22

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi

Bursa'da Rodaport Limanı'nda 9 Temmuz'da ''MSS Pelet'' isimli Moldova bayraklı gemiden dönülen suntaların sahile vurma görüntüleri böyle görüntülendi.

Denizdeki suntalar drone ile görüntülendi
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Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki Rodaport Limanı'nda 9 Temmuz’da 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemiden dökülen suntaların sahile vurma görüntüleri bir vatandaş tarafından havadan 'Drone' ile görüntülendi. Görüntülerde, yüzmek için Gemlik sahiline gelen tatilcilerin, kıyıya vuran suntaları denizden çıkarması da yer aldı.

Gemlik İlçesi Rodaport Limanı'nda 9 Temmuz günü Moldova  bayraklı NS Sprit Gemisi'nden, hatalı yükleme nedeniyle suntalar balyalar halinde denize döküldü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil suntalarla kaplandı. Üç gün süren çalışmaların ardından sahildeki suntalar temizlenirken, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri suntanın denize döküldüğü gemiye 28 bin lira, Gemlik Liman Başkanlığı ise 36 bin 500 lira idari para cezası kesti.

Denize girmek isteyen tatilcilerin, sahili kaplayan suntaları kıyıya çıkarmak için yoğun çaba göstermeleri bir vatandaş tarafından havadan 'Drone' ile görüntülendi. Görüntülerde 2 kilometrelik sahil şeridine sürüklenen suntalar ve vatandaşların bunları denizden çıkarması yer aldı.

 

DHA

bursa , gemlik , deniz , drone
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