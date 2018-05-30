Denizin üstünde suçüstü yakalandı

İstanbul Narkotik polisince Aydın Didim'de, yurtdışından getirilen uyuşturucunun yelkenli bir tekneden başka bir yelkenli tekneye transferine suç üstü operasyonu yaptı. Baskında 260 kilo Skunk uyuşturucu ele geçirilirken , uyuşturucuyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.



Uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin Yunanistan üzerinden bir yelkenli yata yüklediği uyuşturucuyu Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında başka bir yelkenliye aktaracağı bilgisini alınca uyuşturucu yüklü yat tespit edilip takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a oradan da Türkiye'ye getirilmesi planlanan uyuşturucunun yüklü bulunduğu yelkenli teknenin Akbükü açıklarına demirleyediği belirlendi.

Bunun üzerine takipte bulunan ekipler harekete geçip, Sahil güvenlik botıyla yatı yakın takibe aldı. Filmleri aratmayan operasyonda polis ekipleri durdurulan tekneye atladı. Aramalarda bir çuvalda uyuşturucu bulundu. Ayrıca detaylı arama yapılan teknenin gizli bölmelerinde de uyuşturucu çıktı.

Araştırmalarda ele geçirilen uyuşturucunun hibrit tohumla üretilen esrardan 10 kat zararlı olan Skunk uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul ve İzmir'de de farklı adreslere baskın yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.