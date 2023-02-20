Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi.

11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki depremde can kaybı yükseldi.



Saat 13.25 itibariyle AFAD Başkanı Yunus Sezer'in yaptığı açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi.



Sezer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı.

300 BİN ÇADIR, 7 BİN KONTEYNER KURULDU

Barınma faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme var. Şu ana kadar 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. Şu anda 7 bine yakın konteyner kurulmuş durumda. Etkilenen bütün il ve ilçelerde altyapı çalışmaları devam ediyor.

392 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287. 40 ilimizde oluşturduğumuz barınma merkezlerinde hem barınma hem de diğer ihtiyaçlarını karşılanması noktasında çalışmalar devam ediyor. 50 milyon 720 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. 13 milyonun üzerinde gıda paketi de köylere ulaştı.

1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri hasar görmüş 864 bin 941 aileye ödeme yapıldı.

HASARLI BİNALARDAN EŞYA TAŞINMASI YASAK



Artçı sarsıntılar devam ediyor. 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girerek eşya taşıması kesinlikle yasak.

YARDIMLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ

Kuru gıda ve hijyen noktasındaki yardımların devam etmesini istirham ediyoruz. Amacımız şu an için 100 binin üzerinde konteyner kurmak.