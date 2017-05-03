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  1. 03 Mayıs 2017 15:49

Dilencinin üzerinden bin 500 lira çıktı

Kocaeli'nde zabıtaların yakaladığı dilencinin cebinden bin 500 lira çıktı.

Dilencinin üzerinden bin 500 lira çıktı
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Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde, zabıta ekiplerinin Harikalar Sahili'nde dilenirken yakaladığı bir kişinin üzerinden bin 500 lira çıktı.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde, Kent Meydanı, Harikalar Sahili ve ilçenin belirli noktalarında dilenenlere yönelik denetimde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda Harikalar Sahili'nde dilenen bir kişi yakalandı. Kimliği belirlenemeyen dilencinin üzerinde yapılan aramada bin 500 lira para bulundu. Zabıta Müdürlüğü dilenen kişi hakkında tutanak tutarak, polis merkezine sevk etti.

DHA

dilenci , zabıta , derince belediyesi