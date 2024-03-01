Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliama son vermelidir

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla İsrail hükümetinin Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorunda olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" ifadeleri yer aldı.