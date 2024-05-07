Dışişleri Bakanlığı: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah'a yapılacak bir harekatın tüm dünyayı etkileyeceğini belirterek "İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır." ifadesini kullandı.vDışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"REFAH'A YAPILACAK HAREKAT SADECE BÖLGEYİ DEĞİL, DÜNYAYI ETKİLEYECEKTİR"

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan sonönerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir.

"İSRAİL'İN REFAH SINIR KAPISI'NIN GAZZE KISMINDAN DERHAL ÇEKİLMESİ ŞART"

İsrail’in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

NE OLMUŞTU?

İsrail, uzun zamandır kara harekatı başlatması beklenen Gazze'nin Refah kentine tanklarla girdi. İsrail güçleri, Gazze için hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında kontrolü ele geçirdi.

Hamas dün Mısır ve Katar ile müzakere ettiği ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerini karşılamadığını duyurmuştu. İsrail'in, Refah'a operasyona devam kararı alındığı bildirilmişti.