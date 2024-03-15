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Dışişleri Bakanlığı'ndan ''İslamofobi'' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ''İslamofobi'' mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, "15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nca '15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' dolayısıyla yayınlanan mesajda, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının beşinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. 15 Mart 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' vesilesiyle, uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerle birlikte hazırladığımız, İslam karşıtlığıyla mücadeleye dair karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda bugün (15 Mart) kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Etiketler Dışişleri Bakanlığı bakanlık islamfobi
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