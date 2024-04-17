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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı' ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

 

Etiketler taziye mesaj Dışişleri Bakanlığı
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