Divriği havalimanı, bakımsızlıktan tarlaya döndü

İş insanı Nuri Demirağ tarafından Sivas’ın Divriği ilçesine yaptırılan ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanı bakımsızlıktan tarlaya döndü.

Divriği’ye yapılan havaalanının yapımına 1936 yılında başlanmış 1941 yılında tamamlanmıştı. Yine Nuri Demirağ tarafından yapılan ilk yerli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü.

Sivas Valiliği, Türkiye’nin ilk havaalanlarından birisi olan bu alanı yeniden inşa etme kararı aldı. 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları başladı.