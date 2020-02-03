Diyarbakır'da domuz gribi mi var ? Açıklama geldi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit'in, "Diyarbakır’da bir kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi" açıklamasını yalanladı. Tekin, "Söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Diyarbakır’da bir kişinin domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, Türkiye’nin Çin’i tehdit eden korona virüsünden ziyade domuz gribine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise yaptığı açıklamada Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit'i yalanladı. Tekin, kentte domuz gribinden ölüm vakası iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok" dedi.

"DİYARBAKIR HALKININ İÇİ RAHAT OLSUN"

"Diyarbakır halkının içi rahat olsun" diyen Tekin, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda biz her türlü mevsimsel gribe karşı gerekli tedbirleri hastanelerimizde almış olmakla birlikte vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektirecek herhangi bir hadisenin, herhangi bir salgının olmadığını yinelemek gerekir. Soğuk kış mevsimlerinde 5 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin, özellikle bağışıklığı düşük şahısların, kanser hastalarının diyabet hastalarının ya da akciğer hastalığı olan insanlarımızın kendisine dikkat etmesinde noktasında uyarımız olacak. Hem beslenme hem de risk grubunda olanların özellikle kendilerine dikkat etmeleri, beslenmeleri açısından ya da kişisel temaslar noktalarında ellerinin mutlaka sabunlu suyla yıkanması, mümkün olduğunca kendi evlerinde bu soğuk mevsimleri geçirmeleri, özellikle toplum içerisinde bulunmamaları kendi sağlıkları açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında kalan vatandaşlarımızın herhangi bir özel bakıma herhangi bir özel hadiseye dikkat etmesine de çok gerek yok. Sadece kişisel hijyenlerine dikkat ederlerse herhangi bir sıkıntıya maruz kalacaklarını düşünmüyoruz."