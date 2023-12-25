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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
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Diyarbakır'da polisiler yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde bir aracı durdurup, arama yaptı.

Araçta Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 farklı ebatlarda sikke olmak üzere 181 obje ele geçirildi.

2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler diyarbakır tarihi eser operasyon
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