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Diyarbakır'da yol verme tartışması kanlı bitti

Diyarbakır'da yol verme tartışması kanlı bitti
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Diyarbakır'da akşam saatlerinde yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı. Olayla ilgili emniyet güçleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, şüphelilerden 3 kişi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken, sağlıkçıların tedavi devam ediyor.

Etiketler Diyarbakır yol verme kanlı
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