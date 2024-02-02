Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli tutuklandı
Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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