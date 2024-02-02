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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli tutuklandı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli tutuklandı
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Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Etiketler diyarbakırlı ramazan hoca tutuklama hakim
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