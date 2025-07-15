Doğu Perinçek bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için açık açık af istedi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da aftan yararlanması gerektiğini savundu.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 30 teröristin silah yakmasının ardından PKK'lı teröristlere yönelik bir affın çıkıp çıkmayacağı konusundaki tartışmalar devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten skandal bir teklif geldi.

Doğu Perinçek açık açık eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan için af istedi.

PKK'nın eylemlerine karışmış terör örgütü yöneticileri ve üyelerinin af kanunundan yararlanması gerektiğini belirten Perinçek, "DEM Partililerin Abdullah Öcalan'dan farkı ne? DEM Milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz? Burada da bir tutarsızlık yok mu?" dedi.

Perinçek katıldığı yayında, "Silah bırakan PKK terör örgütü mensuplarının devlet ve toplumla bütünleşmesini amaçlayan bir af kanunu gerekmektedir." sözlerine ilişkin olarak, "Yargılanma bir çıkmaz. Suçsuzsa zaten af diye bir şey olmaz. Suçlu olduğu için affediyoruz. PKK bir irade ortaya koydu, örgütü feshetti, 'Silahları bırakıyorum' dedi. 10-15 bin silahlı unsur var diyelim ki PKK'nın. Bunlar silahları bırakınca ne yapacaksınız, hapiste mi çürütecek misiniz? Çok büyük yanlış olur. Bunlar bizim vatandaşlarımız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca "PKK'nın yöneticileri, bağlı unsurları, KCK, üyeleri, PKK eylemlerine karışmış unsurlar falan aftan yararlanmalı. Ben affediyorum, falancayı affetmiyorum olmaz" dedi.

"Biz Abdullah Öcalan'ı da Meclis'te görür müyüz?" sorusuna da "Vatandaşın kararına bağlı o. Bu süreçte en olumlu rolü Öcalan oynuyor" diyerek yanıt veren Perinçek, Meclis kürsüsüne çıkarttınız. DEM Partililerin Abdullah Öcalan'dan farkı ne? DEM Milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz? Burada da bir tutarsızlık yok mu? Türk milleti sıradan bir millet değil. Bu süreci çok iyi anlayacak ve destekleyecek." ifadelerini kullandı.