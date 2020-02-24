Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz'ın tartışması olay yarattı !

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gazeteci İsmail Saymaz arasındaki 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' tartışması damga vurdu. Perinçek'in CHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösteren Saymaz, "O beğenmediğiniz CHP'liler sizi Cumhurbaşkanı Adayı yaptı" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz arasındaki tartışma damga vurdu.

Doğu Perinçek'in CHP'ye yönelik sert eleştirilerine tepki gösteren Saymaz, "O beğenmediğiniz CHP'liler sizi Cumhurbaşkanı Adayı yaptı" dedi. Bunun üzerine Perinçek, Saymaz'a "Ben zaten gerekli imzayı yazılı olarak toplamıştım. CHP beni sabote etti" diyerek yanıt verdi.

"İSTANBUL HALKI TERCİHİNİ 31 MART VE 23 HAZİRAN'DA GÖSTERDİ"

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının bu akşamki konukları, Hadi Özışık, İsmail Saymaz, Doğu Perinçek, Nedim Şener ve Özlem Gürses oldu. Programa; HDP ve CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz arasındaki tartışma damga vurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik "Çekingenliği bırakın, ittifakı artık açıklayalım" açıklamasını değerlendiren Doğu Perinçek, "Pervin Buldan, tüm dünyanın bildiği gerçeği bir kez daha açıkladı. 'Bundan sonra bu ittifakı herkesin gözü önünde yapacağız' dedi. İsmail Ok da İYİ Parti'den istifa ederken 'Biz İYİ Parti olarak CHP-HDP- PKK ittifakının yanına geldik. Ve ittifakın içinde yer aldık' dedi ve istifa etti. Tüm Türkiye bu gerçeği biliyor. CHP-HDP ittifakı çok açık. Bu ittifakın seçimlerde yapıldığı yerler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Antalya, Bursa, Gaziantep. Türkiye'nin nüfus olarak yarısından fazlası, lokomatif iller.Böylece Türk kamuoyu iyice öğrenmiş oldu. CHP ile HDP arasında açık bir ittifak var. Herkesin bildiği gerçekleri, Pervin Buldan açıkladı" dedi.

Perinçek'in sözleri üzerine İsmail Saymaz, "Tüm bunlara rağmen İstanbul halkı tercihini 31 Mart-23 Haziran'da gösterdi" dedi.

CHP İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Bunun üzerine Doğu Perinçek, "PKK ile işbirliğinizi niye gizlemeye çalıştınız. Herşey ortaya çıktı." sözlerine sinirlenen İsmail Saymaz, "Banane PKK'dan. Ne dağa gitmişim. Ne gül vermişim" diyerek tepki gösterdi.

Doğu Perinçek ise "Bırak bunları. CHP, PKK'ya 1991 yılında 24 milletvekilliği verdi. 4 tanesi Vatan Partisi'ne verildi. CHP, PKK ile ittifak yaptı ve Abdullah Öcalan'ın 24 milletvekilini aday gösterdi. Vatan Partisi bunu reddetti. Öcalan 'Perinçek bizim 4 vekil teklifimizi kabul etmedi'" dedi.

"YANLIŞ YAPTIK"

İsmail Saymaz'ın "Peki Doğu Bey hangi zaman diliminde sizin Kürtlere federasyon verme vaadiniz oldu?" sorusuna Perinçek, "O bizim yanlışımız. Amerika'nın planlarını bozmak amacıyla, Atatürk'ün Kürtlere özerklik çözümünü bir anlamda taklit ettikl, yanlış yaptık. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için yapılan bir şeydi. Ama yanlış yaptık. Vatan Partisi, İl Başkanları PKK tarafından kurşunlanan bir partidir" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ TARTIŞMASI

Yayının ilerleyen saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin lideri Umut Aydoğan'ın telefon numarasını paylaşan Doğu Perinçek, "'Bu arkadaşımız mertçe çıkıyor. Bana bağlanın' diyor" dedi.

Perinçek'e tepki gösteren İsmail Saymaz, "Bu doğru değil. Doğu Perinçek'i o an birisi 'Beni yayına bağla' diyor. 'CHP PKK'lılarla kampta' diyor. Böyle gayriciddi bir şey olur mu? İçişleri Bakanlığı yok mu? Böye iş olur mu? İsimler veriyor telefonlar veriyor. Adam 22 yıldır devlet memuru. Adamı durup dururken PKK'lı ilan etti. Doğu Perinçek önüne arkasına bakmadan isim veriyor. Bir insana kolay mı PKK'lı demek. Terörist demek kolay mı? Yıllarca siyasi davalardan yargılandın. O beğenmediğiniz CHP'liler sizi Cumhurbaşkanı Adayı yaptı" dedi.

Perinçek'in "Beni aday yapmadılar" demesi üzerine Saymaz, "Niye o zaman Cumhurbaşkanı için gerekli imzanın altında oy aldınız? Nerede o oylar" dedi.

Perinçek ise, "Ben zaten gerekli imzayı yazılı olarak toplamıştım. CHP beni sabote etti" diyerek yanıt verdi.