Doktor kızına kaza yaptırıp kurşun yağdırdı !

Balıkesir’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Y. (28), babası M.A.Y. (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Pratisyen hekim Gülnur Y., iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası M.A.Y. da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. M.A.Y., otomobiliyle kızı Gülnur Y.’nin kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında M.A.Y., kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı.

KIZINI ARACINDAN ÇIKARIP 11 EL ATEŞ ETTİ

Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Y., cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren M.A.Y., tabancasıyla 11 el ateş etti. Gülnur Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gülnur Y.’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan M.A.Y., Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.