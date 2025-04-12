Doktorların WhatsApp grubundaki mesajlar tepki çekti! Görevden alındılar

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorların bulunduğu WhatsApp grubunda kadın hasatalara yönelik ifadeler tepki çekti. Üniversiteden yapılan açıklamada, personellerin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı.

Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Ekran görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından üniversiteden açıklama geldi.

Konya Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan çıklama şöyle:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."