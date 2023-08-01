Dolar 27 TL'yi aştı! Euro ve altın geriledi !

TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri beklenirken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte 1 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası zirvedeki yerini koruyan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni haftaya da zirvede başladı. TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE'de temmuzda çift haneye yakın artış beklenirken, TCMB'nin 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı ise beklentilerin altında kalmıştı. TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından önceki hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti. Dolar bu sabah 12.48 itibarıyla, 18 Temmuz'da gördüğü 27.23 zirvesinin hemen altında 27.13 TL'yi gördü. Haziran ayında yüzde 20 değer yitiren TL'nin temmuz başından bu yana kaybı ise yüzde 3.7 civarında. Piyasalar bu hafta seçimlerin ardından yağmur gibi yağan zamlar sonrası endişeyle beklenen Temmuz ayı enflasyonunu bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 17 ekonomistin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu 3 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. İşte piyasalarda son durum: Güne 26,95 TL'den başlayan Dolar 26,96 TL'den,

29,63 TL'den başlayan Euro 29,60 TL'den,

34,59 TL'den başlayan Sterlin 34,43 TL'den,

18,89 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,82 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 26,92 TL'den, Euro 29,69 TL'den, Sterlin 34,63 TL'den, Japon Yeni ise 18,95 TL'den işlem görmüştü. 1.959 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.946 Dolar'dan,

1.698 TL'den başlayan Gram altın 1.686 TL'den,

2.800 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.788 TL'den,

11.519 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.471 TL'den,

21,34 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,06 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.967 Dolar'dan, Gram altın 1.703 TL'den, Çeyrek altın 2.800 TL'den, Cumhuriyet altını 11.519 TL'den, Gram Gümüş ise 21,43 TL'den fiyatlanmıştı. Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 28 bin 886 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 864 Dolar'dan,

1.825 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.833 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 85,09 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,70 Dolar 'dan işlem görüyor.