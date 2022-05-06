Dolar, Euro, altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik

Dün açıklanan ve rekorun rekorunu kırarak %70'e dayanan enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda yeni günde de hareketli seyir devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de piyasalar Ramazan Bayramı tatilinden hızlı çıktı. Dün ABD Merkez Bankası FED'in faiz arttırımı kararı sonrasında bugün TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2022 enflasyon verileri piyasaları salladı.

ABD Merkez Bankası FED politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1 aralığına yükseltti.

Fed Mart ayında enflasyondaki yükselişi frenlemek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %121,82, aylık %7,67 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,03 artış gösterdi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Dolar 14,87 TL'den,

Euro: Euro 15,67 TL'den,

Sterlin: Sterlin ise 18,40 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın: Ons altın 1.876 dolar'dan

Gram altın: Gram altın 895/896 TL,

Çeyrek altın: Çeyrek altın 1.441/1.442 TL,

Cumhuriyet altını: Cumhuriyet altını 5.766/5.769 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,72 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 458, Ethereum 2 bin 747 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,9 dolardan işlem görüyor. Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 20.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,76 artışla günün en yüksek seviyesi olan 109,97 dolar oldu.