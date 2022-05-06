Enflasyon açıklandı, Mayıs 2022 kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Mart 2022 enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği 2022 Mayıs ayı kira zam oranı da belli oldu. İşte 4 Nisan 2022 itibariyle kira ücretlerinde yapılabilecek maksimum zam oranı....

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan 2022 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Mayıs 2022 kira artış oranı da belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Mayıs ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.



Buna göre Mayıs 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 34,46 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 34,46 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 344,60 TL

Zamlı kira bedeli: 1.344,60 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 34,46 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 516,90 TL

Zamlı kira bedeli: 2.016,90 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 34,46 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 689,20 TL

Zamlı kira bedeli: 2.689,20 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Mayıs'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.