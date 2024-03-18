Dolar, Euro uçtu, altın zirvede yatay seyirde

Piyasalar TCMB'nin Mart ayı politika faiz kararını açıklayacağı kritik haftaya yine Türk Lirası karşısında rekor seviyelerini yenileyerek başladı. Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yeni rekorları devam ederken, altın fiyatları yatay seyirde. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi karar haftasında Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan Dolar ve Euro'dan peş peşe yeni rekor seviyeleri gelirken, altın ve gümüşteki geri çekilme sürüyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

TCMB'nin faiz, döviz kuru ve enflasyon beklentisi belli oldu

Öte yandan geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

İşte 18 Mart Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,29 TL'den başlayan Dolar 32,30 TL'den,

35,20 TL'den başlayan Euro 35,21 TL'den,

41,13 TL'den başlayan Sterlin 41,18 TL'den,

21,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,71 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,21 TL'den, Euro 35,11 TL'den, Sterlin 41,08 TL'den, Japon Yeni ise 21,68 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 147 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 148 Dolar'dan,

2 bin 229 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 230 TL'den,

3 bin 985 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 987 TL'den,

16 bin 393 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 399 TL'den,

25,96 TL'den başlayan Gümüş ise 26 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 159 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 240 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 966 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 294 TL'den, Gümüş ise 26,11 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş de hız kaybetmiş gözüküyor.

Güne 68 bin 817 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 665 Dolar'dan,

3 bin 633 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 640 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,38 Dolar'dan işlem görüyor.