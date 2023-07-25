Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi...

TCMB'nin beklentinin altında kalan faiz artırımı kararı sonrasında gözünü ABD Merkez Bankası FED'e çeviren piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 25 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından piyasalardaki zirve seyri devam ediyor. TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından geçen hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

Piyasalarda birkaç kuruşluk gerileme görülse de döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. Piyasaların gözü ise ABD Merkez Bankası FED'te. ABD Merkez Bankası FED Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 21:00’de piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasa tarafından % 5.25 seviyesinde bulunan faizlerin % 5.5 seviyesine dek artırılması beklenirken eğer faiz kararı piyasa beklentisine paralel şekilde 0.25 puanlık artış yönünde olursa gözler bu kez FED Başkanı’nın basın toplantısında vereceği mesajlara çevrilecek. Bu kez de faiz artırımlarının bu artırım ile son bulup bulmayacağı ve eğer olacaksa bir diğer faiz artırım konusunda FED’in ne denli istekli olduğu test edilecektir.

Altının ons fiyatı, yeni güne yüzde 0,3 artışla 1.961 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarının petrol talebini artırabileceği beklentisiyle şu dakikalarda 82,7 dolarla yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,93 TL'den başlayan Dolar 26,95 TL'den,

29,81 TL'den başlayan Euro 29,78 TL'den,

34,61 TL'den başlayan Sterlin 34,57 TL'den,

19,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,05 TL'den işlem görüyor.