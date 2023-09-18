Dolar, Euro ve altın yeniden gaza bastı

Merkez Bankası'nın faiz karar haftasına piyasalar zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçen haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu Dolar, enflasyon ve büyüme tahminleri sonrasında Türk Lirası karşısında yükselişle kapatan döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.

TCMB'nin Eylül ayı politika faiz toplantısı öncesinde piyasalarda endişelendiren bir yükseliş gözlemlenirken TCMB’nin ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı.

Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bu hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aştı.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 15 Eylül cuma günü Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarını açıkladı. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 30,14 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken bu anket döneminde yüzde 30 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 1 2 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni