Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı

Geçtiğimiz haftayı hem iç hem de dış piyasalardan gelen haberlerle Türk Lirası karşısında yükselişle tamamlayan piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller 2023 yılını Türk Lirası karşısında zirvede kapatmaya hazırlanırken, asgari TBMM'deki Bütçe görüşmelerinin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının gölgesinde piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı sürüyor.

TCMB, dolar ve enflasyon beklentisini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu.

İşte 18 Aralık Pazartesi günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 28,94 TL'den, Euro 31,66 TL'den, Sterlin 36,85 TL'den, Japon Yeni ise 20,41 TL'den işlem görüyor.