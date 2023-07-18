Dolar, Euro ve altından bir rekor daha

TCMB'nin bu hafta açıklayacağı politika faizi kararı merakla beklenirken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seyri devam ediyor. İşte 18 Temmuz Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni haftaya zirvede başlayan piyasalarda döviz ve altında yeni rekorlar peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Türk Lirası (TL) dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. 14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kurunun, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna devralmasının ardından yükselişi hızlandı.

Dolar 26,58 TL'ye, Euro/TL 29,92 TL'ye, Gram altın da 1.666 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.

TCMB'nin 27 ay sonra ilk kez faiz artışı kararı alınıp, politika faizinin yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkmasıyla döviz kurunun halihazırda süren yükselişi ABD'den gelen enflasyon verileriyle de daha da katlandı. TCMB yeni faiz kararını bu hafta ( 20 Temmuz Perşembe günü ) açıklayacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

TCMB yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre, yıl sonucu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 31.42 olarak gerçekleşti. Bir önceki ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi 26.18 lira, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 28.99 TL olmuştu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,35 TL'den başlayan Dolar 26,58 TL'den,

29,64 TL'den başlayan Euro 29,91 TL'den,

34,53 TL'den başlayan Sterlin 34,80 TL'den,

19,05 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,22 TL'den işlem görüyor.