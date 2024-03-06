Dolar, Euro ve altından yeni rekor

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana aralıksız yükselişini sürdüren döviz ve değerli metaller yerel seçimlere 25 gün kala Cumhuriyet tarihinin yeni rekorlarını kırmaya devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu ve ENAG'tan gelen Şubat ayı enflasyon verileri gölgesinde rekor üstüne rekorla başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi tüm hızıyla devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi TÜİK, TÜFE'nin yıllık %67,07, aylık %4,53, Yİ-ÜFE'nin ise yıllık %47,29, aylık %3,74 arttığını açıklamış, ENAG ise E-TÜFE'yi aylık %4,32, son 12 aylık ise %121,98 artış olarak açıklamıştı.

Bir türlü dizginlenemeyen enflasyon verileri gölgesinde yerel seçimlere kısa bir süre kala Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye dayandı, Dolar/TL kuru gibi Euro/ TL de ilk kez 34 TL seviyesini aştı.

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İşte 6 Mart Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,71 TL'den, Euro 34,47 TL'den, Sterlin 40,29 TL'den, Japon Yeni ise 21,18 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,64 TL'den, Euro 34,38 TL'den, Sterlin 40,17 TL'den, Japon Yeni ise 21,07 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 127 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 168 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 735 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 340 TL'den, Gümüş ise 24,11 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 125 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 160 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 683 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 148 TL'den, Gümüş ise 24,38 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Bitcoin 65 bin 279 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 715 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,36 Dolar'dan işlem görüyor.