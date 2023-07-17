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Dolar ve Euro'nun ardından bir rekor da altından

Dolar ve Euro'nun ardından bir rekor da altından
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Döviz kurunda haftanın ilk işlem gününde de yükseliş devam ediyor. İşte 17 Temmuz Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

 Seçimler öncesinde bir müddet baskılanmaya çalışılan döviz kuru, kritik seçimlerin ardından durdurulamaz hale gelerek, son yıllarda sürdürdüğü tarihi yükselişini daha da katladı. Dolar ve euroda yukarı yönlü hareket devam ederken, Dolar ve Euro yeni haftaya rekorla başladı.

Gözler TCMB'nin yeni faiz kararında 

TCMB'nin  27 ay sonra ilk kez faiz artışı kararı alınıp, politika faizinin yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkmasıyla döviz kurunun halihazırda süren yükselişi ABD'den gelen enflasyon verileriyle de daha da katlandı. TCMB yeni faiz kararını bu hafta ( 20 Temmuz Perşembe günü ) açıklayacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

 TCMB yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre, yıl sonucu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 31.42 olarak gerçekleşti. Bir önceki ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi 26.18 lira, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 28.99 TL olmuştu.  

Dolar, Euro ve altında Cumhuriyet tarihi rekorları

Dolar 26,34 TL'yi, Euro/TL de 29,77 TL'yi, Gram altın da 1.657 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,18 TL'den başlayan Dolar 26,34 TL'den, 
29,41 TL'den başlayan Euro 29,57 TL'den, 
34,30 TL'den başlayan Sterlin 34,48 TL'den, 
18,91 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,70 TL'den işlem görüyor.

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