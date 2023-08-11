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Dolar zirveye yapıştı; altında düşüş sürüyor

Dolar zirveye yapıştı; altında düşüş sürüyor
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Piyasalar dün ABD'den gelen kritik enflasyon rakamı sonrasında yeniden çalkalandı. Dolar kuru Türk Lirası karşısında yeni zirvesinde yatay seyrini sürdürürken, altın ve gümüşte gerileme devam ediyor. İşte 11 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek kritik seviyeye ulaşan Dolar yeni zirvesinde yatay seyirde...

Euro ise bir ileri bir geri hareketini sürdürüyor. Altında ise başlayan gerileme devam ediyor.

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu sonrasında Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

Piyasaların beklediği kritik veri geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yıllık bazda tahminlerin altında kaldı.
Açıklanan veriye göre, ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 artış gösterdi. Haziran ayında yıllık artış yüzde 3 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın temmuz ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi. Öte yandan, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,2 seviyesindeydi.

 İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,03 TL'den başlayan Dolar 27,05 TL'den, 
29,77 TL'den başlayan Euro 29,74 TL'den, 
34,63 TL'den başlayan Sterlin 34,41 TL'den, 
18,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,70 TL'den işlem görüyor.

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