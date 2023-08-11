Dolar zirveye yapıştı; altında düşüş sürüyor

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 576 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 392 Dolar'dan,

1.857 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.847 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.